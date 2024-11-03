نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة أمطار تضرب البلاد اليوم.. الأرصاد توجه تنبيهات عاجلة بشأن المحافظات المتأثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة الاثنين



وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

القاهرة: العظمى 26 درجة والصغرى 18.

الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 19.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 17.

سوهاج: العظمى 28 درجة، والصغرى 15.

قنا: العظمى 29 درجة والصغرى 16.

أسوان:العظمى 29 درجة والصغرى 17.

متى تسقط الأمطار في مصر؟

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.