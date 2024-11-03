نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يقرر تحويل الأخصائيات الاجتماعيات بمدرسة الوراق الثانوية للبنات للشئون القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحويل الأخصائيات الاجتماعيات بمدرسة الوراق الثانوية للبنات للشئون القانونية، لعدم تطبيق لائحة الانضباط.

جاء ذلك خلال تفقده، صباح اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بإدارات الوراق وأوسيم وشمال الجيزة التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وبدأ وكيل الوزارة جولته، بزيارة مدارس (العميد محمد فوزي مدبولي الابتدائية، والوراق الثانوية بنات، وعبدالله بن رواحة الإعدية بنات) التابعين لإدارة الوراق التعليمية، للاطمئنان على نظافة وجاهزية المدارس لاستقبال اليوم الدراسي.

وحضر وكيل الوزارة، طابور الصباح في مدرسة العميد محمد فوزي مدبولي، وأثنى على حسن الأداء فى الطابور المدرسى.

وتوجه وكيل الوزارة، إلى إدارة أوسيم التعليمية، حيث زار مدارس (الأبطال للتعليم الأساسي، وكهرباء غرب القاهرة، وصيدا الابتدائية).

واختتم متابعاته بإدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك بزيارة مدارس (باحثة البادية الثانوية التجارية بنات، والشهيد عبدالرحمن على عثمان الإعداد بنين، والعروبة الابتدائية).

وتابع وكيل الوزارة، خلال الزيارة الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، بالإضافة إلى الكثافات الطلابية داخل الفصول، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، ومستوى النظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

ونبه وكيل الوزارة، خلال الزيارة، على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، مشددًا على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز.

ونبه على تفعيل الإشراف اليومي خاصة في الفسحة ووقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، وعدم ترك أي فصل دون معلم، فضلًا عن ضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول.

ووجه بمتابعة الطلاب الضعاف خاصة في المرحلة الابتدائية، وعمل خطة علاجية لهم وموافات المديرية بهذه الخطة.

ونبه مديرة مدرسة باحثة البادية بإدارة شمال بضبط مواعيد دخول وخروج طلاب الفترة الصباحية ومراجعة المواعيد مع التعليم الفنى بالإدارة، وكذلك تم التنبيه على مدير عام إدارة أوسيم بالاهتمام بنظافة مدرسة صيدا الابتدائية وتشكيل لجنة من الإدارة لمتابعة استقرار العملية التعليمية.

ونبه وكيل الوزارة مديرة مدرسة العروبة بإدارة شمال فى وجود مدير عام الإدارة بعمل خطة علاجية للطلاب الضعاف وموافاة المديرية بها للمتابعة، كما نبه على ضبط الإشراف بشكل أفضل بمدرسة كهرباء غرب بإدارة أوسيم.

جديٌر بالذكر أن إدارة مدرسة الأبطال بإدارة أوسيم قامت بحل الكثافات للصف الأول الابتدائى خلال تواجد وكيل الوزارة بحيث لم يتعد عدد الطلاب بالفصل الواحد عن خمسين طالبًا.