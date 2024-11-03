المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم زيارة لمستشفى 57357 لدعم ومساندة الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 05:44 مساءً - نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال "٥٧٣٥٧"، وذلك بمشاركة عدداً من أعضاء مجلس ادارة المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدداً من الأطفال سفراء المجلس للطفولة.

ياتى ذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة للأطفال، وقضاء وقت ترفيهي معهم لإدخال السرور على قلوبهم والبهجة على وجوههم، وللتخفيف عن آلامهم.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن الزيارة التي نظمها المجلس للمستشفى تأتي إسهاماً من المجلس في تقديم المساندة ولتخفيف وطأة المعاناة على الأطفال مرضى السرطان، حرصاً على دعم كافة الأطفال، لافتة إلى أن المجلس سيحتفل هذا العام بأعياد الطفولة والتي تتزامن مع شهر نوفمبر من كل عام، وذلك بآلية مختلفة من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية والتنموية التي تدعم حقوق الطفل وكان مستهلها زيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357.

ولفتت "السنباطي" إلى أن فريق المجلس اطلع على الخدمات المقدمة بالمستشفى، مشيدين بما تقدمه من خدمات مميزة للأطفال، فضلاً عن حرص المجلس على تقديم بعض الهدايا العينية للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم كنوع من الدعم المعنوي.

وفي ختام الزيارة توجهت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر والتقدير لإدارة مستشفى 57357 والأطقم الطبية من أطباء وفريق تمريض لمجهوداتهم العظيمة في دعم الأطفال، مؤكدة أن المستشفى تعد صرحاً طبيًا عظيماً لا يدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم للأطفال.

ومن جانبه وجه الدكتور شريف ابوالنجا مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، الشكر للدكتورة سحر السنباطي واعضاء المجلس القومي للطفولة والامومة على حرصهم لدعم الأطفال المرضي، مشيدًا بالزيارة المثمرة متطلعًا لمزيد من التعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة.