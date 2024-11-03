وزير الخارجية والهجرة يستقبل عمدة لاهاى



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 05:44 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد 3 نوفمبر السيد "جان فان زانين" عمدة لاهاى، والذى يزور مصر للمشاركة في افتتاح النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي المقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بالقاهرة.

استعرض الوزير عبد العاطى ما حققته مصر من تنمية حضرية وطفرة عمرانية خلال السنوات الماضية، وسلط الضوء على إنشاء ما يزيد عن 20 مدينة جديدة تتمتع بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن إنشاء شبكة متطورة من الطرق والكباري، وتطوير الأحياء التاريخية، وتطوير العشوائيات وتدشين مشروعات سكنية متعددة. كما تناول المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة" لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات وضمان استفادة مختلف الفئات المجتمعية منها.

كما أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات الثنائية بين مصر وهولندا والحرص المتبادل لتعزيزها، مرحباً بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالبعثات التجارية الهولندية التي قامت بزيارة مصر خلال العام الجارى والمعنية بالقطاع الزراعي وقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث أكد سيادته حرص مصر على دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، منوهاً إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أعرب السيد وزير الخارجية عن تقدير مصر للمشروعات الهولندية العاملة في مصر في عدة مجالات ومنها التنمية المستدامة، وبناء القدرات وتنمية صعيد مصر، وتحسين استدامة قطاع المياه والصرف الصحي.