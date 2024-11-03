وزير الصحة للنواب: نجحنا في تقليل قوائم انتظار الحضانات والرعاية بنسبة 60%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إننا اقتحمنا مشكلة نقص الحضانات والرعاية المركزة، حيث تعاقدنا مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ونجحنا في تقليل قوائم الانتظار للرعايات والحضانات بنسبة 60%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.

وأضاف أن هناك 15 محافظة حققت صفر في قوائم الانتظار، لكن القاهرة بها قوائم الانتظار الأكبر لأن بها كثافة سكانية عالية.

وأكد وزير الصحة أنه كانت هناك مشكلة في نقص الأدوية لكن تم حلها، حيث الأولويات كانت في استيراد أدوية الأورام، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك نقص في الأنسولين، حيث إن البديل المحلي متوافر ولكن أيضا المستورد متوافر الآن.