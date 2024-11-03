اقتصادية قناة السويس تشارك بمؤتمر "قمة إفريقيا للشئون التنظيمية لاستعراض مزايا الاستثمار فى القطاع الطبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض والمؤتمر الطبي "قمة إفريقيا للشئون التنظيمية" "PharmaRegAfriSummit" فى دورته الرابعة، والذي تنظمه هيئة الشراء الموحد، حيث تستعرض الهيئة من خلال جناحها بالمعرض مزايا الاستثمار بالمنطقة و الجهود المبذولة في القطاعات الطبية المستهدفة، وتشمل المستلزمات والأجهزة الطبية، والمواد الطبية الفعالة والمستحضرات الدوائية.

تأتى المشاركة في هذا المعرض ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها المستهدفة لا سيما المجال الطبي، حيث إن السوق الإفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تمثلان سوقاً واعدة لكل مستثمري القطاع الطبي، وتعد المنطقة الاقتصادية أحد أهم المنصات التي تستطيع دعم استثمارات هذا المجال من خلال الحوافز الاستثمارية التي تسمح للمستثمر من الاستفادة من السوق المحلي المصري إضافة إلى الأسواق الخارجية داخل القارة الأفريقية.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية وغيرها؛ و من المخطط إقامة منطقة صناعية دوائية على مساحة ٤ مليون متر مربع لجذب الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركاء النجاح من المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يوجد بالمنطقة الاقتصادية العديد من قصص النجاح في هذا المجال مثل مصنع أتيكو فارما بالمنطقة الصناعية بالسخنة، والمتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي ويقع على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة استثمارية حوالي مليار جنيه، و مصنع جينافكس ايجيبت لتصنيع اللقاحات الحيوية و الامصال، و يقع على مساحة 49 ألف م2، بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار، و مصنع IDI الذي يقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية على مساحة 20 ألف م2، والمتخصص في تصنيع العديد من المستحضرات الدوائية، والتي تشمل الكبسولات والعصائر والأقراص والقوارير والكريمات والأكياس والأشكال الصيدلانية الأخرى.

كما يجري الانتهاء من توقيع عقد مصنع الشركة العربية المصرية الدوائية (ايبيكو) ARAB API لصناعة المادة الفعالة للدواء على مساحة 85 ألف م2، بإجمالي استثمارات قدرها 165 مليون دولار.