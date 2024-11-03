أخبار مصرية

مباحث القاهرة تسلم النيابة العامة تحرياتها في واقعة مقتل صاحب «مقهي بمصر الجديدة»

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - تلقت النيابة العامة تحريات مباحث القاهرة حول واقعة مقتل صاحب مقهي بمصر الجديدة على يد مالك محل عصير، بسبب خلافات على العقار الكائن به المقهى.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة بناءاً على أقوال الشهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة التي ظهر بها المتهم وهو يسدد طعنات للمجني علية بعد مشاجرة نشبت بينهما، وبناءاً على اعترافات المتهم الذي روى تفاصيل جريمته.

وينظر قاضي التجديد اليوم تجديد حبس المتهم، بعد اصطحابه برفقة قوة أمنية لتمثيل جريمته، واعترافه بارتكابها.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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