نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء عاجل من التعليم بشأن قتل طالب على يد زميله بمدرسة في بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن الحادث المؤسف الذي وقع في مدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية الميكانيكية، حيث أقدم طالب على الاعتداء على زميله بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اتخذت الإجراءات التالية:

1. إلغاء تكليف مديرة المدرسة وتحويل كافة المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

2. إلغاء تكليف مدير عام التعليم الفني.

3. إلغاء تكليف مدير إدارة التعليم الصناعي.

4. إلغاء تكليف رئيس قسم التعليم الفني بإدارة شمال بورسعيد.

وكان الطالب قد لقي مصرعه اليوم الأحد، خلال اليوم الدراسي بالمدرسة الميكانيكية، على يد زميله، إثر طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته في بورسعيد.

وكشف شهود عيان أن الطالب «م. ع. م» كان في طريقه إلى دورة المياه، حيث تعرض للاعتداء من زميله «ع. ن. ع» بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، لكنه توفي أثناء تلقي العلاج.