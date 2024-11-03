نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشماوي: الهيئة ألغت السنوات الماضية ثقافة "تستيف" الورق إلى سياسة الجودة الحقيقة فى المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور علاء عشماوى رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تم إنشائها عام 2007 وبها 3 قطاعات التعليم العالى والأزهر والتعليم قبل الجامعى مع إنشاء قطاعين آخرين قطاع الإطار الوطنى للمؤهلات وقطاع اعتماد المؤسسات الأكاديمية، موضحا أن الإطار الوطنى للمؤهلات منظومة بدأت العمل عليه منذ أكثر من 10 سنوات فى الهيئة ويتم تفعيل الإطار الوطنى للمؤهلات من خلال منصة تم إطلاقها، مشددا على أنه تم إدراج 800 مؤهل معتمد لدى الهيئة بالتنسيق مع الأزهر والتعليم العالى مع العمل على إدراج مؤهلات أخرى خلال السنوات المقبلة.



وأضاف خلال المؤتمر السابع لضمان الجودة والاعتماد بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، أن الهيئة شريكة مع المؤسسات التعليمية وليست رقيبة عليهم، مؤكدا أن الهيئة ألغت السنوات الماضية إلى ثقافة تستيف الورق إلى سياسة الجودة الحقيقة فى المدارس والمؤسسات التعليمية.



وينطلق المؤتمر الدولي السابع "جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل،خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور علاء عشماوي ، إن هذا المؤتمر الدولي حدث سنوي تنظمه الهيئة بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين وهيئات ضمان جودة التعليم بعدد من الدول العربية والإفريقية.

يعقد المؤتمر بحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات المصرية، وخبراء جودة التعليم والمعنيين.

وأضاف عشماوي أن الهيئة تنظم المؤتمر هذا العام بالتعاون مع مجلس اعتماد التعليم الهندسي والتكنولوجي ABET، واتحاد نيو - انجلاند للكليات والمدارس NEASC، ومبادرة تنسيق معايير جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية HAQAA، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي ANQAHE، والمنظمة الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي ENQA، وبنك المعرفة المصري.