نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات الأرصاد: استمرار عدم الاستقرار وأمطار رعدية على مناطق واسعة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل من استمرار حالة عدم استقرار الطقس اليوم الأحد، والتي ستؤثر على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، بما في ذلك مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة ستستمر لمدة أسبوع، مع توقعات بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

توقعات الطقس

الطقس ليلًا : مائل للبرودة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

: مائل للبرودة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر. الطقس نهارًا: مائل للحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فرص سقوط الأمطار

تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى وجود سحب رعدية في مناطق متفرقة تشمل السلوم، براني، وغرب مطروح، مما يصاحبه سقوط أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة في بعض المناطق.

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر .

: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين . البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر.

نصائح هامة للمواطنين

وجّه خبراء الأرصاد مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه الحالة الجوية غير المستقرة: