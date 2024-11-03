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أحمد جودة - القاهرة - نظم مكتب تعزيز الهوية التراثية والوطنية بجامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتورة هالة عفيفي، المنسق العام للمكتب، زيارة إلى منطقة سقارة الأثرية ومتحف إيمحتب، بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري في وزارة السياحة والآثار، وذلك في إطار تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.

«لرفع الوعي الأثري» جامعة القاهرة تنظم جولة لطلابها في منطقة سقارة الأثرية

ومن ناحيته أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات إلى دوت الخليج، أن الجامعة حريصة على تعزيز روح الانتماء والولاء الوطني لدى الطلاب من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، من بينها زيارة المواقع الأثرية التي تسهم في تعميق الوعي التاريخي، فالتراث الثقافي بشقيه المادي واللاما ي هو بمثابة الجسر الرابط بين الماضي والحاضر مما يسهم في بناء الهوية الوطنية لدي الشباب.

فيما أعربت الدكتورة هالة عفيفي عن شكرها لوزارة السياحة والآثار على تعاونها في تنظيم الزيارة، مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة تساهم في توعية الطلاب بأهمية التراث.

وخلال الجولة استمع الطلاب إلى شرح مفصل للمجموعة الهرمية للملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة وكذلك هرم الملك أوناس أو ونيس ومقبرة السرابيوم والتي تعتبر إحدى عجائب الحضارة المصرية القديمة، كما تم التعريف بالمقتنيات الأثرية وظروف اكتشافها وطريقة عرضها هذا إلي جانب عرض فيديو تسجيلي لمنطقة سقارة الأثرية ومحتوياتها.

وأبدى الطلاب سعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه الزيارة، مطالبين بمثل بالمزيد من هذه الزيارات ومؤكدين أثرها الإيجابي في تعزيز فهمهم للتاريخ والحضارة المصرية وترسيخ مشاعر الفخر بالانتماء للدولة المصرية

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