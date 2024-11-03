وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وذلك للإطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عددًا من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بما شاهده من مستوى راقٍ فى التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة وإقتدار.

وأكد الفريق أول عبدالمجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالى وفقًا لأسس علمية مدروسة تساهم فى الإرتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذى يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية فى الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الإهتمام بالتدريب الجاد والواقعى والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى من أجل حماية أمن مصر فى ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية، وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددًا من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الغذاء وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.