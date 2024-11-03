نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مصر: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة مع تحذيرات من هيئة الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، محذرة من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي ستؤثر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المضطربة لمدة أسبوع، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

طقس مائل للبرودة ومائل للحرارة نهارًا

وفقًا لخبراء الأرصاد، يسود اليوم طقس مائل للبرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، ويصبح حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقعات سقوط الأمطار

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود سحب رعدية على مناطق متفرقة، تشمل السلوم وبراني وغرب مطروح، حيث يصاحبها سقوط أمطار تتراوح من متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق.

حالة البحرين

البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر.

نصائح هامة للمواطنين

وجّه خبراء الأرصاد عدة تحذيرات للمواطنين للحفاظ على سلامتهم خلال حالة الطقس غير المستقرة، منها: