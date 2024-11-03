نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ستنطلق بعد غد، الثلاثاء.

حضر المؤتمر كل من كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين.

شراكة قوية مع صندوق النقد الدولي

وأوضح مدبولي أن هذه المراجعة تأتي في إطار التعاون المستمر مع صندوق النقد لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التي تقوم بها مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، لمتابعة عدد من الملفات الهامة والتأكد من التزام الحكومة المصرية بخطط الإصلاح.

متابعة مستمرة لجهود الإصلاح

وكان رئيس الوزراء قد أشار في وقت سابق إلى الزيارة المرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي ستشهد مناقشة الجهود المستمرة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.