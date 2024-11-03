أخبار مصرية

بعد قليل.. مؤتمر صحفى مشترك لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 12:38 مساءً - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، مديرة صندوق النقد الدولى ، محافظ البنك المركزى، مؤتمراً صحفياً بعد قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.


وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات له من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.


 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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