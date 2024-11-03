وزير الرى: مصر والدول الأفريقية يواجهان تحديات المياه الناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية في القارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 12:38 مساءً - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائيه والري، في احتفالية تسليم شهادات لـ ١٩ من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار"، والذي تم عقده بمركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA ، حيث قام بتسليم الشهادات للمتدربين متوجها لهم بالتهنئة على اجتياز هذا البرنامج التدريبي .

وأشار الدكتور سويلم، لما تواجهه مصر والدول الافريقية من تحديات فى مجال المياه والناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيرا لما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءة استخدام المياه والتوسع في معالجه وإعادة استخدام المياه ، حيث يتم معالجة وإعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي والتى سيتم زيادتها الى ٢٦ مليار متر مكعب سنويا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجه الكبرى في الدلتا الجديده وبحر البقر والمحسمة ، والتي تمثل تطبيقا لمفهوم "خلق الفرص من قلب التحديات" من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها ، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع اشقائنا الأفارقة .

كما أشار لحرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل ، مع أهمية الإلتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابره للحدود ، ورفض اى إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل ، كما أشار سيادته لضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه ، وأن تكون آلية إتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة المتدربين متمنيا لهم تحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة منه للتطبيق الفعلي في بلادهم بعد العودة.

كما أشار سويلم لأهمية مشاركة الدول الإفريقية في مبادره AWARE والتى تسهم في دعم الدول الإفريقية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والتى انضم لها عدد ٣٠ دولة حتى الآن ، كما توجه سيادته بالدعوة للأشقاء الأفارقة للإستفادة من إمكانيات مركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي يقدم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم عقده خلال الفتره ( ٢٠ - ٣١ ) أكتوبر ٢٠٢٤ بمشاركه ١٩ متدربا من ١٤ دولة إفريقية هى ( الكاميرون - مدغشقر – كينيا - جنوب افريقيا - غينيا - مالاوي – مالي – الصومال – رواندا – ليبيريا – تنزانيا – غانا – النيجر – سيراليون ) .