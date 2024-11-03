الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي.. مناقشة التعاون الاقتصادي ومكافحة التضخم

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.

مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

أعرب الرئيس السيسي عن أمله في تعزيز التعاون مع الصندوق، والبناء على الإنجازات السابقة لتعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم.

وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على الموارد المالية للدولة، مؤكدًا أن أولوية الحكومة هي تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مع الاستمرار في جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

إشادة صندوق النقد الدولي بالتقدم المصري

من جانبها، أعربت كريستالينا جورجييفا عن تقديرها للجهود المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تقدم ملموس رغم التحديات.

كما أكدت جورجييفا على أهمية استمرار الإصلاحات التي تحقق نتائج إيجابية للاقتصاد الكلي، مشيدة برفع التصنيف الائتماني لمصر وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

التحديات الإقليمية والدولية

أبدت جورجييفا تفهمًا للتحديات الكبيرة التي تواجه مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكدت على التزام صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية لإيجاد أفضل مسارات الإصلاح، التي تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على مكافحة التضخم ودعم نمو القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.