نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: نحرص على التعاون مع الدول الإفريقية ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري؛ حرص مصر على التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ودعم التنمية بدول حوض النيل، مع أهمية الإلتزام بتطبيق مبادئ القانون الدولي فيما يخص المياه العابره للحدود، ورفض اى إجراءات أحادية تقوم بها بعض دول منابع النيل.

وأشار الوزير إلى ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار العابرة للحدود التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في إحتفالية تسليم شهادات لـ 19 من المتدربين الأفارقة المشاركين في البرنامج التدريبي "إدارة أحواض الأنهار" والذي تم عقده بمركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، حيث قام بتسليم الشهادات للمتدربين متوجها لهم بالتهنئة على اجتياز هذا البرنامج التدريبي.

وقال سويلم؛ إن مصر والدول الأفريقية يواجهون تحديات فى مجال المياه ناتجة عن الزياده السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى ما تبذله مصر من مجهودات كبيرة للتعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير منظومة المياه ورفع كفاءه إستخدام المياه والتوسع في معالجه وإعادة استخدام المياه، حيث يتم معالجة وإعادة إستخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي والتى سيتم زيادتها إلى 26 مليار متر مكعب سنويا خلال العامين القادمين من خلال محطات المعالجه الكبرى في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، والتي تمثل تطبيقا لمفهوم "خلق الفرص من قلب التحديات" من خلال تطبيق التقنيات الحديثة في مجال معالجة المياه وتعظيم كفاءة استخدامها، وهي الخبرات التي نسعى لمشاركتها مع اشقائنا الأفارقة.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة المتدربين متمنيا لهم تحقيق الاستفادة من البرنامج التدريبي ونقل الخبرات المكتسبة منه للتطبيق الفعلي في بلادهم بعد العودة.

كما أشار إلى أهمية مشاركة الدول الإفريقية في مبادره AWARE والتى تسهم في دعم الدول الإفريقية من خلال توفير تمويلات من الشركاء والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والتى انضم لها 30 دولة حتى الآن.

كما توجه الوزير بالدعوة للأشقاء الأفارقة للإستفادة من إمكانيات مركز التدريب الافريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA والذي يقدم التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي تم عقده خلال الفتره ( 20- 31 ) أكتوبر 2024 بمشاركه 19 متدربا من 14 دولة إفريقية هى ( الكاميرون - مدغشقر – كينيا - جنوب افريقيا - غينيا - مالاوي – مالي – الصومال – رواندا – ليبيريا – تنزانيا – غانا – النيجر – سيراليون ) .

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