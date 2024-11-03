نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدم تدعما غير مسبوق للتعليم وتضعه على رأس أولوياتها، مشددا على أن الوزارة لا تدخر جهدا فى تطوير العملية التعليمية، كما أن الدولة بذلت جهدا فى دعم وتطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن جودة التعليم تمثل مصلحة مشتركة للطالب والمدرسة والوزارة، حيث دعا الوزير المسئولين عن المؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد بخروج توصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ومحمد جبران وزير العمل والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف.