نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول محتملة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير المنخفض الجوي لليوم الثالث على التوالي في مناطق (مطروح، السلوم، براني)، حيث يؤدي هذا المنخفض إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة، مع تساقط أمطار غزيرة على بعض المناطق قد تصل إلى حد السيول.

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

كشفت خرائط الطقس عن تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، مع تسجيل درجة حرارة صباحية تبلغ 20 درجة مئوية في الساعة الثامنة.

يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة خلال النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الأمطار والرياح

الأمطار : أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة. الرياح : تكون الرياح معتدلة، مع سرعة تصل إلى 20 كم/ساعة، وأجواء غائمة جزئيًا.

: تكون الرياح معتدلة، مع سرعة تصل إلى 20 كم/ساعة، وأجواء غائمة جزئيًا. الرطوبة: تبلغ نسبة الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 35% على القاهرة الكبرى.

تحذيرات إضافية

تشير خرائط الطقس إلى احتمال تكون شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع للأمواج بين 1.5 و2.5 متر.

: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع للأمواج بين 1.5 و2.5 متر. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة