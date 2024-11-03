نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلًا وأمطار رعدية على بعض المناطق اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024. يسود طقس مائل للبرودة خلال الليل والصباح الباكر، بينما يكون معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تأثير المنخفض الجوي

تستمر مناطق (مطروح، السلوم، براني) لليوم الثالث تحت تأثير المنخفض الجوي، الذي يسبب تكاثر السحب الرعدية الممطرة مع سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك تساقطًا للأمطار المتوسطة إلى الرعدية والغزيرة أحيانًا على محافظة مطروح بشكل متقطع، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأمطار والنشاط الرياحي

تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين بشكل متقطع.

كما أشارت الهيئة إلى نشاط الرياح في بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يزيد من الشعور بالبرودة.

السحب على القاهرة الكبرى

أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، مما يعزز احتمالية تساقط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 27 درجة مئوية

الصغرى: 14 درجة مئوية

جنوب الصعيد: