نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي اليوم بالعاصمة الإدارية لمناقشة التطورات الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، إلى جانب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

خلفية اللقاء

تأتي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة الوضع الاقتصادي والتباحث بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المبرم مع الصندوق.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق ضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

الرئيس أشار خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي أدت إلى خسائر مالية تُقدر بـ6 إلى 7 مليارات دولار خلال الأشهر الماضية.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في الضغط الذي قد يتحمله الشعب المصري إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور.

تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي

كريستالينا جورجييفا أكدت خلال اجتماعها في واشنطن أن صندوق النقد منفتح على تعديل البرامج لتناسب الظروف الحالية، لكنها شددت على ضرورة إجراء الإصلاحات الاقتصادية في أسرع وقت ممكن لتفادي ارتفاع التكاليف في المستقبل.

وأشارت إلى تأثير الأزمات الإقليمية، مثل الصراعات في غزة والسودان، على الوضع الاقتصادي المصري.