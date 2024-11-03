وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ومر وزير الدفاع على ميادين التدريب التخصصية المختلفة، وناقش عددًا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدًا بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية، تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار.

وأكد الفريق أول عبدالمجيد صقر، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي، وفقًا لأسس علمية مدروسة تسهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل، والذي يُعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة، وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي، والمحافظة على الأسلحة والمعدات، لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية.

وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددًا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغذاء.

حضر الجولة التفقدية عددًا من قادة القوات المسلحة.