نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن كثافة فروع الشهر العقاري عبر منصة مصر الرقمية بخطوات بسيطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة العدل المصرية خدمة الاستعلام عن كثافة فروع مكاتب التوثيق المميكنة عبر منصة "مصر الرقمية"، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل فترات الانتظار.

Digital Government

خطوات الاستعلام عن كثافة فروع مكاتب التوثيق

الدخول إلى منصة مصر الرقمية: قم بزيارة الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط: https://digital.gov.eg/.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد: إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء حساب جديد باتباع التعليمات المتاحة على الموقع.

اختيار خدمة "استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة": بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم "خدمات التوثيق" واختر خدمة "استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة".

بدء الخدمة: انقر على زر "بدء الخدمة" للانتقال إلى صفحة الاستعلام.

تحديد المحافظة: اختر المحافظة التي ترغب في الاستعلام عن فروع مكاتب التوثيق المميكنة فيها.

عرض الفروع والكثافة: ستظهر لك قائمة بالفروع المتاحة في المحافظة المختارة، مع معلومات حول عدد الحاجزين وحالة الكثافة لكل فرع.