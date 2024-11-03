نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية: أمطار رعدية وسيول متوقعة في بعض المناطق اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عاجلًا حول حالة الطقس اليوم، محذرة من استمرار تأثير المنخفض الجوي لليوم الثالث على التوالي في مناطق (مطروح، السلوم، براني).

يتسبب هذا المنخفض في تكاثر السحب الرعدية الممطرة، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

السحب والحرارة على القاهرة الكبرى

تشير خرائط الطقس إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى، حيث بلغت درجة الحرارة في الثامنة صباحًا 20 درجة مئوية.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس ليلًا وصباحًا : مائل للبرودة.

: مائل للبرودة. الطقس نهارًا : معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الأمطار: من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

تحذيرات خاصة

تشير خرائط الطقس إلى احتمال تكون شبورة مائية على الطرق السريعة، الزراعية، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

تتوقع الأرصاد أن تكون الرياح معتدلة بسرعة تصل إلى 20 كم/ساعة، مع أجواء غائمة جزئيًا. نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى تبلغ 80% كحد أقصى و35% كحد أدنى.

حالة البحرين

البحر المتوسط : معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر. البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة