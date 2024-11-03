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أحمد جودة - القاهرة - الطقس اليوم: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار غزيرة في مناطق متفرقة بالبلاد
الطقس اليوم: حالة من عدم الاستقرار الجوي وأمطار غزيرة في مناطق متفرقة بالبلاد.. تشهد البلاد، اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بعضها رعدي وغزير، إلى جانب انخفاض طفيف في درجات الحرارة واضطرابات في حركة الملاحة البحرية.
يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وفي آخر الليل، بينما يكون معتدلًا خلال النهار في شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، وحارًا على جنوب البلاد.
أماكن عديدة، مثل السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة أحيانًا ورعدية. وتوقعات الأرصاد تشير إلى امتداد الأمطار تدريجيًا نحو الداخل لتشمل مناطق مثل جنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، لكنها تكون خفيفة إلى متوسطة في هذه المناطق.
وتضمن البيان الصادر عن هيئة الأرصاد تحذيرًا بشأن اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، فيما تبقى الملاحة على البحر الأحمر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024:
القاهرة الكبرى: العظمى 26°، الصغرى 19°
العاصمة الإدارية: العظمى 27°، الصغرى 17°
الإسكندرية: العظمى 25°، الصغرى 19°
العلمين الجديدة: العظمى 24°، الصغرى 18°
مطروح: العظمى 24°، الصغرى 17°
شرم الشيخ: العظمى 29°، الصغرى 21°
الغردقة: العظمى 30°، الصغرى 20°
أسيوط: العظمى 26°، الصغرى 13°
سوهاج: العظمى 27°، الصغرى 15°
قنا: العظمى 29°، الصغرى 16°
الأقصر: العظمى 29°، الصغرى 16°
أسوان: العظمى 29°، الصغرى 17°