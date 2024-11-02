إجراء قانوني ضد متهم بغسـل 50 مليون جنيه بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوربـ(50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.