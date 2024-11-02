السياحة تبحث إطلاق حملك تروجية مع جوجل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، هشام الناظر الرئيس التنفيذي ومدير مكتب شركة جوجل في مصر وعددا من مسئولي مكتب الشركة، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك بين الوزارة وشركة جوجل خلال الفترة المقبلة وخاصة في مجال الترويج السياحي لمصر وإبرازها كوجهة سياحية شابة ونابضة بالحياة، وهو ما يأتي في إطار سياسة الوزارة الترويجية الحالية التي تعتمد على التسويق الإلكتروني بشكل أكبر والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تم بحث آليات التعاون مع الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري وخاصة من خلال التعاون مع منظمي الرحلات للترويج بشكل أوسع لمصر للحملات الترويجية المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحي في الأسواق السياحية المستهدفة، بجانب التعاون أبضاً لتسليط الضوء على مدن ووجهات ومنتجات سياحية بعينها لجذب مزيد من السائحين من أسواق سياحية محددة وفئات أو أنماط معينة من ذوي الإنفاق المرتفع.

هذا بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من التقنيات والخدمات التقنية التي يقدمها جوجل للمساهمة في رفع وعي مستخدميه بالوجهات السياحية المختلفة الموجودة في مصر وتسليط مزيد من الضوء عليها والترويج لها بما يؤدي إلى زيادة الأعداد السياحية الوافدة لمصر، ومناقشة إمكانية الاستفادة من تقنية Street View Google لتعريف مستخدمي محرك البحث جوجل بالشوارع المختلفة الموجودة في مصر وما بها من محال تجارية وأماكن سياحية وأثرية.

كما تم مناقشة مقترح التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة مهارات وقدرات العاملين بالوزارة في مجال التحول الرقمي للاستفادة من ذلك في جهود الترويج السياحي لمصر وخاصة في ظل سياسة الوزارة الترويجية الحالية.

ومن جانبهم، قام مسئولو الشركة باستعراض أبرز مستجدات التعاون المشترك القائم بين الشركة والوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الفترة الماضية للترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية متميزة، مشيرين إلى الإحصائيات والمؤشرات التي قاموا بإعدادها في ضوء هذا التعاون لرصد أعداد وحجم البحث الإلكتروني الذي قام به مستخدمي جوجل عن مصر، وحجم الطلب السياحي عليها، وكذلك أبرز الوجهات السياحية التي يتم البحث عنها والطلب عليها.

كما قاموا بعرض مقترح على الوزير برغبة الشركة في التعاون مع الوزارة في الترويج لحفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.