الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم.. وتشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 11:36 صباحاً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار اليوم السبت ، نتيجة لحالة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد وحالة عدم الإستقرار في الاحوال الجوية، حيث تسقط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي محافظة مطروح.

وأضافت الأرصاد انه تسقط امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على الغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وحاايب وشلاتين .

وامطار خفيفة على القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

ودعت الأرصاد الجوية الي اتخاذ الاجراءات الاحترازية ، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير من المحافظات المتوقع سقوط امطار بها .

وحذرت الارصاد المواطنين من ملامسة اعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء والقيادة بهدوء واثناء الامطار الغزيرة .