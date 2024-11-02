نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 2 نوفمبر 2024: أمطار رعدية على 19 محافظة وتحذيرات من الشبورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية لليوم الثاني على التوالي، حيث ستسيطر الأمطار الرعدية على 19 محافظة، مع توقعات بطقس يميل إلى البرودة ليلًا ومعتدل خلال النهار على مناطق شمال البلاد.

تفاصيل حالة الطقس

النهار : معتدل على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

: معتدل على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد. ليلًا: معتدل في بداية الليل، مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر على شمال البلاد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار

القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية): أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا. الغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية. مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية. دمياط، بورسعيد: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية. شمال سيناء، حلايب، شلاتين: أمطار متوسطة ورعدية. الفيوم، بني سويف: أمطار خفيفة.

الظواهر الجوية والتحذيرات

الشبورة المائية : تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

: تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. نشاط الرياح: معتدلة السرعة في أغلب الأنحاء.

حالة البحرين