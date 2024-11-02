نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء ينفي وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مجلس الوزراء الشائعات المتداولة بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع عمليات التطوير الجارية في المنطقة.

وأكد أن الدير يعمل بشكل طبيعي، حيث يواصل القساوسة والرهبان القيام بأعمالهم المعتادة دون أي تغيير، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من مصادر موثوقة.

تفاصيل البيان الرسمي

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة حول إخلاء دير سانت كاترين، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مع محافظة جنوب سيناء، التي نفت هذه الادعاءات تمامًا.

وأوضح مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن التعاون المشترك مستمر مع إدارة الدير، بما يعكس الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي، مؤكدًا على أهمية المنطقة كرمز ديني وتاريخي عالمي.

تطوير منطقة سانت كاترين

يعمل حاليًا على تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها بهدف تقديمها في أبهى صورة لها، تقديرًا لقيمتها الروحية والتاريخية، وجعلها مزارًا سياحيًا عالميًا.

يشمل التطوير تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، مع الحفاظ التام على قدسية الدير وتاريخه العريق.

مناشدة لمواجهة الشائعات

ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحرص قبل نشر أي معلومات غير موثوقة، لتجنب بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أي شائعات عبر أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي (01155508688- 01155508851) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).