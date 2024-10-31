نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا الحزاوي ترصد أبرز التحديات التي تؤثر على سير عمليات امتحانات أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر أبرز المشاكل والصعوبات التي أثرت علي سير امتحانات شهر أكتوبر التي انطلقت يوم الاحد الماضي ٢٧ أكتوبر ومستمرة حتي الأحد القادم، ومن هذه المشاكل:



١/ بعض المدارس بسبب ضعف الامكانيات المتاحة لتصوير ورقة الامتحان لجأ المعلم للكتابة علي السبورة ووفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم فهناك ٣ نماذج لكل مادة يقوم المعلم بكتابتها علي السبورة مما شكل هذا ضغط شديد علي المعلم وعلي الطالب ايضا الذي عليه نقل الاسئلة من علي السبورة وحلها في وقت الحصة القليل علي ذلك وخصوصا طلاب الدمج

٢/ طالبت بعض المدارس من أولياء الأمور التعاون فيما بينهم من اجل توفير ورق تصوير الامتحان حتي لا يلجأ المعلم للكتابة علي السبورة مما سبب استياء لبعض اولياء الامور من تحملهم اعباء مالية في ظل الازمة الاقتصادية كما أن ولي الأمر لديه أكثر من طالب

٣/ اشتكي بعض أولياء الأمور من عدم تكافؤ نماذج الامتحان الثلاثة من حيث السهولة والصعوبة مما اثر بشكل كبير علي نفسية الطلاب الذين شعروا بالظلم.

٤/ تداخل التقييمات الأسبوعية لبعض المواد مع موعد امتحان الشهر مما شكل ذلك ضغط عليهم وعلي اولادهم

٥/ هناك شكاوي من بعض اولياء امور في مرحلة الابتدائية ان اسئلة الامتحان تركزت على الأسئلة المقالية بشكل كبير.

٦/ اشتكي بعض أولياء الأمور بأنن هناك مواد بها عجز في المعلمين فعلي اي اساس سيتم تقييم ابنائهم مطالبين بضرورة سد هذا العجز حتي يكون هناك استفادة كاملة من الذهاب للمدرسة.

٧/ هناك شكاوي من بعض أولياء الأمور في بعض المدارس بأن طباعة ورق الامتحان كان سيء جدا ولم يستطيع الطلاب قراءة الامتحان مما أثر علي حلهم للامتحان قائلين عملنا اللي علينا واشترينا الورق على حسابنا في الاخر اولادنا مش شايفين الكلام من الطباعة السيئة