نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يشيد بأداء مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالأداء المتميز للشيخ معين رمضان في بداية توليه مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، حيث استهل عمله بأداء متميز في إدارته لشئون المديرية، بإجرائه جولة تفقدية مفاجئة على بعض المساجد بإدارة غرب كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها وتواجد العاملين، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وكان الشيخ معين رمضان قد قام بعدة جولات مرورية مستمرة بكل مراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك للتأكد من جاهزية المساجد وإعدادها على أعلى مستوى لاستقبال المصلين في كل وقت، وضبط إيقاع العمل.

ووجه وزير الأوقاف كافة العاملين بوزارة الأوقاف بأعلى درجات الانضباط الإداري، مع تقديم أرقى وجوه الخدمة العلمية لبيوت الرحمن، والتي تملأ ربوع الوطن بالخطاب الديني المنير الذي يبني الإنسان، ويحصنه من التطرف، ويحمي الوطن، ويحقق مقاصد الشريعة.