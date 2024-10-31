الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد القوات البرية الإيطالية

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أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق كارمين مازيلو قائد القوات البرية الإيطالية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أكد قائد القوات البرية الإيطالية على حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.