نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير أكاديمية المعلم: نحن بحاجة لتطوير نظم التقييم للطلاب لتتناسب مع المتغيرات الراهنة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن المعلم أساس عملية التقييم التربوي، والتقييم ليس لقياس أداء الطلاب فقط، لكنه جزء من التعلم المستمر.

أضافت خليفة، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالملتقى التربوي السابع ، أن التقويم التربوي يحتاج إلى تطوير لظهور تقنيات التحول الرقمي، بما يفرض إيجاد وسيلة طريقة تقييم معاصرة، مثل التقييم القائم على المشروعات بحيث يتعلم الطالب البحث والتفسير والتحليل.

وأوضحت خليفة، أن المعلم دوره محوري في العملية التعليمية، ما يتطلب قيامه بمجموعه من الأدوار بحيث يكون مرشدا للطالب، وليس مجرد واضع امتحان، بل يكتشف كل سمات الطالب ومهاراته وشخصيته وطموحاته ومدى إبداعه واكتشاف نقاط القوة والضعف لديه، بما يتجاوز الامتحانات التقليدية.

وأكدت رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، أننا بحاجة لتطوير نظم التقييم للطلاب، لتكون مناسبة للمتغيرات الراهنة، بعيدا عن الورقة والقلم فقط، لأن تلك الآلية لم تعد كافية للتقييم الحقيقي للطلاب.

جاء ذلك خلال كلمتها في الملتقى التربوي السابع المنعقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، حيث يناقش الملتقى التحديات التي تواجه عملية التقييم التربوي، ويقدم الحلول الإبداعية لتلك التحديات، عبر توصيات تُرفع إلى المسئولين عن المنظومة التعليمية، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي يستهدف منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة.