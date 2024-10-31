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إحالة 3 معلمين للشؤون القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة ثلاث معلمين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية  للتحقيق بالشئون القانونية، وأكد مصطفى عبده إنه لا تهاون مع المقصرين والمهملين وسيتم محاسبة المخطئ اول بأول وتكريم المتميزين والمبدعين.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمدعبداللطيف ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

جدير بالذكر، أنه قد تفقد مدير تعليم القليوبية مبنى إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وتوجه مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعد  انتهاء تفقده لمدارس غرب شبرا لمبنى الإدارة؛ حيث تابع سيادته أعمال الصيانة البسيطة في المبنى وتفقد جميع أقسام الإدارة.

وأكد أثناء حواره مع العاملين بالإدارة على ضرورة الاستمرار بالعمل في تعاون لتلبية جميع طلبات أولياء الأمور، بما يتناسب مع اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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