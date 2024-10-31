نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحالة 3 معلمين للشؤون القانونية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، قرارًا بإحالة ثلاث معلمين بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية للتحقيق بالشئون القانونية، وأكد مصطفى عبده إنه لا تهاون مع المقصرين والمهملين وسيتم محاسبة المخطئ اول بأول وتكريم المتميزين والمبدعين.

جاء ذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمدعبداللطيف ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

جدير بالذكر، أنه قد تفقد مدير تعليم القليوبية مبنى إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وتوجه مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بعد انتهاء تفقده لمدارس غرب شبرا لمبنى الإدارة؛ حيث تابع سيادته أعمال الصيانة البسيطة في المبنى وتفقد جميع أقسام الإدارة.

وأكد أثناء حواره مع العاملين بالإدارة على ضرورة الاستمرار بالعمل في تعاون لتلبية جميع طلبات أولياء الأمور، بما يتناسب مع اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

