"عضو لجنة التعليم: الملتقى التربوي السابع يناقش تطوير التقييم لدعم جودة التعليم

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن التقييم التربوي يشكل إحدى القضايا الأساسية في التعليم قبل الجامعي، موضحًا أن الملتقى التربوي السابع يُعقد هذا العام بهدف مناقشة تحديات التقييم التربوي وتقديم حلول مبتكرة لهذه التحديات.

خلال كلمته في الملتقى، الذي أقيم في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، شدد الدكتور المندوه على أن التنمية المهنية المستدامة للمعلمين تمثل مسألة تعليمية واجتماعية ذات أهمية بالغة، وتتطلب اهتمامًا كبيرًا لتحقيق تأثير إيجابي على جودة التعليم.

يتناول الملتقى السابع التحديات التي تواجه التقييم التربوي في النظام التعليمي، ويسعى لإيجاد حلول شاملة من خلال توصيات تُقدَّم للجهات المختصة، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة. ويشمل الملتقى تجارب عملية وورش عمل تساهم في طرح حلول إبداعية تسهم في تطوير عملية التقييم التربوي في المدارس، مما يعزز من استراتيجية التنمية المهنية المستدامة للمعلمين وينعكس بشكل إيجابي على جودة التعليم.

عُقد هذا الملتقى تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وبإشراف الدكتورة إيمان هريدي. ويشتمل على موضوعات متنوعة منها الأسئلة الموضوعية في التقييم التربوي، والتقييم البديل في رياض الأطفال، وتقييم التعلم القائم على المشروعات. ويهدف الملتقى إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المعلمين وتزويدهم بمهارات جديدة، إلى جانب زيادة وعي أولياء الأمور بالتحديات التي تواجه التقييم التربوي وسبل دعم أبنائهم تعليميًا. كما يُعتبر الملتقى فرصة للعلماء والخبراء والباحثين المهتمين بالعملية التعليمية للاطلاع على أحدث الدراسات والممارسات المبتكرة في مجال التقييم التربوي.