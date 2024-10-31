نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وقف برامج "تفاصيل" و"صبايا" على قناتي "صدى البلد" و"هي".. وغلق قناة الصحة والجمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وقف برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد" لمدة "ثلاثة شهور"، وتغريم القناة مائة ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.

كما قرر المجلس، وقف برنامج "صبايا" على قناة "هي" لمدة شهرين، وغرامة مائة ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.

وأعلن المجلس عن قراره بغلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.

وقال المجلس في بيان له، إن هذه القرارات جاءت في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية، وبعد إجراء التحقيقات مع ثلاثة من المسؤولين القانونيين في قنوات "صدى البلد" و"هي" و"الصحة والجمال".

وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديرًا للبرامج يكون مسئولًا عن المحتوى وأن يكون متفرغًا لعمله.

وأكد المجلس أنه المسؤول وفقًا للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها وحماية المنافسة، وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.