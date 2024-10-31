نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية لبحث سبل التعاون في دعم مواجهة التحديات البيئية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكملت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقد عدد من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، حيث التقت بالسيدة سوزانا محمد وزيرة البيئة الكولومبية وهنأت سيادتها على استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، وأكدت دعم مصر لكولومبيا للخروج بمؤتمر ناجح يلبي تطلعات الشعوب ويكون مؤتمرا لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وتحقيق أهدافه التي تمس حياة الشعوب بشكل مباشر من خلال صون الموارد الطبيعية والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، وتطلعها لأن يكون المؤتمر خطوة مضافة لجهود تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث.

وفى سياق متصل التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث بحثا معا آليات تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية التصحر، في وقت يعاني فيه العالم من تحديات الأمن الغذائي والمائي والتي ترتبط بشكل كبير بتحدي التصحر، كما اشارت وزيرة البيئة لأهمية مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر القادم COP16 والذي سيعقد في الرياض ديسمبر المقبل، ليكون نقطة تحول في الأجندة العالمية لوقف تدهور الأراضي واستعادة توازنها البيئي، موضحة أن التصحر من التحديات التي تمس المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل خاص، لذا فإن هناك آمال كبيرة في ان يحقق هذا المؤتمر فارقا في الجهد العالمي والإقليمي في مكافحة التصحر.