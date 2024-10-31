نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس غدًا الجمعة 1 نوفمبر 2024: أول حالة عدم استقرار في خريف هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل عن توقعات الطقس ليوم غد، الجمعة 1 نوفمبر 2024، مشيرة إلى بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي التي ستستمر لمدة أسبوع.

ستؤثر هذه الحالة على شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، وكذلك مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، حيث من المتوقع أن تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا

الطقس ليلًا وصباحًا : مائل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

: مائل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. الطقس نهارًا : مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

: مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الرياح : استمرار نشاط الرياح القوي في بعض المناطق.

: استمرار نشاط الرياح القوي في بعض المناطق. الشبورة المائية: تتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

توقعات سقوط الأمطار

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية في بعض المناطق:

سواحل محافظة مطروح والظهير الصحراوي لها : أمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية. منطقة البحر الأحمر : من رأس بناس إلى رأس حدربة.

: من رأس بناس إلى رأس حدربة. الإسكندرية وشمال سيناء وسانت كاترين: أمطار خفيفة ومتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا