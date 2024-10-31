نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اجتماعآ لمتابعة الموقف التنفيذي بالمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعآ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تضم مركزي الصف وأطفيح بعدد ٤٢ قرية وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل ومعدلات التنفيذ في المشروعات.

وأكد عادل النجار أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات التي تهدف إلي الأرتقاء بمستوي حياة المواطنين في القري والنجوع.

وأشار محافظ الجيزة بأن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية للخدمة وعلي رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأطلع محافظ الجيزة خلال الاجتماع علي الموقف العام ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والبالغ عددها ٨٩١ مشروع.

ضمت المشروعات التي تم أستعراضها خلال الأجتماع موقف " محطات رفع الصرف الصحي - محطات معالجة الصرف الصحي - شبكات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وخطوط الطرد - محطات مياه الشرب - شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية لمياه الشرب - الكهرباء - الغاز الطبيعي - الألياف الضوئية - الوحدات الصحية - مشروعات التضامن - المجمعات الحكومية - مراكز الشباب - مشاريع التعليم - العمارات السكنية - الأسواق والمواقف - الطرق الرئيسية والداخلية - الترع والمصارف - أبراج المحمول ".

جاء ذلك بحضور ابراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف ومسئولي الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .