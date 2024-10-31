نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة المجتمعات العمرانية توافق على فرص استثمارية جديدة وتخفيفات لحاجزي الوحدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2023-2024.

كما تم الإعلان عن تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الجديدة بهدف تعزيز التنمية، توفير الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة.

تفاصيل تخصيص الفرص الاستثمارية

أشار وزير الإسكان إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى دفع معدلات التنمية في المدن الجديدة وتلبية احتياجات السكان.

تشمل المشاريع الاستثمارية مجالات متنوعة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

استثناءات في حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية

أعلن الوزير أنه تم اعتماد استثناء خاص لحالات الوفاة بين حاجزي الوحدات السكنية في مشروعات الهيئة، بما في ذلك مشروعات الحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها.

بموجب هذا الاستثناء، لن يُخصم 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، وسيُرد مبلغ جدية الحجز بالكامل، مع إعادة تسويق الوحدات دون التأثير على حقوق الهيئة.

فروق الصيانة والتشغيل في المشروعات القومية

تطرق الوزير أيضًا إلى موافقة الهيئة على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين في مشروعات مثل "جنة"، "دار مصر"، و"سكن مصر".

ستغطي هذه الرسوم خدمات مثل النظافة، صيانة العمارات والمصاعد، الأمن، والحراسة، إلى جانب صيانة الطرق والمساحات الخضراء.

هذه الفروق تُحصّل مؤقتًا إلى حين إنشاء اتحاد شاغلين، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية للمشروعات.