نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جهود التهدئة في غزة وقضايا إقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، في لقاء حضره رئيس المخابرات العامة، حسن رشاد.

ركز اللقاء على تطورات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين.

جهود التهدئة في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية

ناقش الرئيس السيسي خلال اللقاء أهمية النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى الوضع الإنساني المتدهور هناك.

أكد الرئيس على الدور المحوري لوكالة الأونروا وضرورة تمكينها من أداء عملها دون عوائق، مشددًا على أن تطبيق حل الدولتين هو المسار الأهم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

التصعيد في لبنان والدعوة إلى وقف إطلاق النار

تطرق اللقاء أيضًا إلى الأوضاع المتوترة في لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بشكل عاجل لحفظ سيادة لبنان واستقرار أراضيه، محذرًا من مخاطر استمرار التصعيد الإقليمي الذي قد تكون له تداعيات جسيمة على شعوب المنطقة بأكملها.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وحرص البلدين على تعزيز التعاون لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.