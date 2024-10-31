نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة: الفئات المستحقة وقيمة المنح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة العمل الفئات المؤهلة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، بناءً على القرار رقم 161.

ينص هذا القرار على تقديم منح دورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا لدى مفتشي العمل في مديريات العمل بالمحافظات.

عدد المنح الدورية وقيمتها

أوضحت وزارة العمل أن العمالة غير المنتظمة تستفيد من 6 منح دورية سنويًا، بإجمالي قيمة تصل إلى 3،000 جنيه، حيث تبلغ قيمة كل منحة 500 جنيه.

تشمل هذه المنح:

منحة رمضان

منحة عيد الفطر

منحة عيد الأضحى

منحة عيد الميلاد

منحة عيد العمال

منحة المولد النبوي الشريف

الفئات المستحقة لصرف المنح

تُصرف هذه المنح للعمالة غير المنتظمة التي لم تستفد من برامج الحماية الاجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة أو معاشات التضامن الاجتماعي.

وتشمل الفئات المؤهلة، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما يلي: