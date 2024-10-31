نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل المجاني خلال المنتدى الحضري العالمي.. خطة تشغيل 100 أتوبيس صديق للبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل المصرية، عبر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، عن خطة لتشغيل 100 أتوبيس صديق للبيئة لنقل المشاركين في المنتدى الحضري العالمي مجانًا، حيث يمكن للحاضرين المسجلين على منصة المنتدى من هنا الاستفادة من الخدمة.

تفاصيل الأتوبيسات

عدد الأتوبيسات: 100 أتوبيس، منها 30 يعمل بالغاز و70 بالكهرباء.

100 أتوبيس، منها 30 يعمل بالغاز و70 بالكهرباء. المواعيد: من 6:15 صباحًا حتى 10 مساءً، مع أوقات تقاطر كل 10 دقائق في أوقات الذروة.

من 6:15 صباحًا حتى 10 مساءً، مع أوقات تقاطر كل 10 دقائق في أوقات الذروة. المحطات: التجمع الثالث، المهندسين، الاستاد، شيراتون، عبد المنعم رياض، العباسية، المعادي، دريم بارك، والتجمع الأول.

التجمع الثالث، المهندسين، الاستاد، شيراتون، عبد المنعم رياض، العباسية، المعادي، دريم بارك، والتجمع الأول. خدمات لذوي الهمم: 30% من الأتوبيسات مزودة بخدمات تسهل وصول ذوي الهمم.

خدمات إضافية للتنقل

تعاون مع UBER: خصومات خاصة للتنقل من وإلى مركز المنارة باستخدام بروموكود، يمكن الحصول عليه من التطبيق الخاص بالمنتدى.

خصومات خاصة للتنقل من وإلى مركز المنارة باستخدام بروموكود، يمكن الحصول عليه من التطبيق الخاص بالمنتدى. تطبيق إلكتروني: يوفر التطبيق تفاصيل الأتوبيسات (المواعيد، المسارات، وخيارات التنقل عبر وسائل أخرى كالمترو والقطار الكهربائي)، ويمكن تحميله عبر هذا الرابط.

الدليل والإرشادات:

دليل رسمي : يتضمن معلومات المحطات، مواقعها على خرائط جوجل، ومواعيد الانطلاق، يمكن الوصول إليه عبر موقع وزارة النقل ومنصة المنتدى الرسمية.

: يتضمن معلومات المحطات، مواقعها على خرائط جوجل، ومواعيد الانطلاق، يمكن الوصول إليه عبر موقع وزارة النقل ومنصة المنتدى الرسمية. خدمة عملاء: للاستفسارات، يمكن التواصل عبر رقم واتساب: 01210126662، ويتوافر الدعم باللغتين العربية والإنجليزية.

متابعة الخدمة

ستقوم وزارة النقل بمراقبة جودة الخدمة وسير الأتوبيسات بشكل مباشر من خلال غرفة تشغيل متصلة بالأتوبيسات، لضمان الالتزام بالمواعيد والتعامل الفوري مع أي مشكلة، وذلك باستخدام أجهزة POS في الأتوبيسات.

خدمات لوجستية إضافية

كما وفرت الوزارة 10 حافلات إضافية لدعم الخدمات اللوجستية للمنتدى (7 من شركة أكتا و3 من الشركة القابضة للنقل البري والبحري).