وزيرة التنمية المحلية: مصر تؤدي دورًا هامًا فى مواجهة تحديات التغيرات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن استضافة الإسكندرية لليوم العالمي للمدن يؤكد قدرتها على مواجهة التحديات المناخية.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها فى احتفالية يوم المدن العالمي بمكتبة الإسكندرية، ونحن إذ نحتفي اليوم بهذا الحدث العالمي، تؤدي مصر دورًا هامًا فى مواجهة تحديات للتغيرات المناخية والتكيف معها، مثل تعزيز عمليات النقل الأخضر والمستدام، وزرع مليون شجرة وغيره من المشروعات التي تقلل من حدة التغيرات المناخية.

الحكومة تدرك أهمية إشراك الشباب فى العمل المناخي وتوفر لهم الفرصة الكافية لذلك

وأكدت الوزيرة فى كلمتها، أن الحكومة المصرية تدرك جيدًا أهمية إشراك الشباب فى العمل المناخي وتوفر لهم الحكومة الفرصة الكافية لذلك، وتابعت كلنا ثقة أن التعاون سينتج عنه ما نصبو اليه جميعا، مختتمة بتوجيه الشكر لمحافظ الإسكندرية ورجاله على تنظيم هذا الحدث بالشكل المشرف قولا وفعلا.

وانطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمدن 2024 صباح اليوم بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "اليوم العالمي للمدن (مدينة أفضل لحياة أفضل).. قيادة الشباب للعمل المناخي والمحلي من أجل المدن"، وتحظي الاحتفالية هذا العام بتزامنها مع انعقاد المنتدى الحضري للسكان الذي ينعقد لأول مرة منذ 20 عاما فى مصر وأفريقيا بمدينة القاهرة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي معالي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن عاشور م وزير التعليم العالي، الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، السيد علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ممثل عن وزير البيئة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أحمد رزق مدير مكتب مصر فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد كبير من السفراء الـجانب فى مصر، وذلك بمكتبة الإسكندرية.



كما شارك في الاحتفالية ني هونغ وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بجمهورية الصين،آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN Habitat)، ورسالة فيديو لـ"فيليبي بولير" مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب.