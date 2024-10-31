تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل بعد تغيير الساعة.. أمطار في محافظات بداية من الجمعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - كشف «المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية»، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، على كافة محافظات الجمهورية.

وذكر أن الأيام الماضية شهدت حالة استقرار في الأحوال الجوية، وكان الطقس خريفي بامتياز، لافتًا إلى أن الخرائط تشير إلى بداية منخفض جوي يؤثر اليوم على السواحل الشمالية الغربية لمصر.

وأضاف: اليوم محافظة مطروح ستشهد فرص سقوط أمطار خفيفة وبعض المناطق المجاورة لها، وطقس اليوم مائل للحرارة على كافة محافظات الجمهورية، لتنخفض درجات الحرارة ليلا كما هو معتاد، لكن بداية من الغد ستشهد محافظات مصر الشمالية حالة من الاضطراب.

وأكمل: تساقط الأمطار سيستمر من غد الجمعة حتى يوم الأحد، بين المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانا على محافظات مطروح والإسكندرية وبعض المحافظات مثل دمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وبشأن وصول الأمطار إلى القاهرة، أشار إلى أنها ما زالت محل الدراسة، لكن متوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة ولكنها بشكل أقل حدة من تلك التي تشهدها السواحل الشمالية، ومن الغد ستشهد الجمهورية كافة انخفاض درجات الحرارة بمعدل يصل إلى 3 درجات.

وأردف: ستنخفض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية تزامنًا مع المنخفض الجوي، إذ تصل درجات الحرارة من الغد إلى 24 درجة مئوية، وحركة الرياح ستكون معتدلة، مشيرًا إلى أن حركة الملاحة البحرية لن تتأثر بالمنخفض الجوي بشكل كبير؛ نظرًا لاعتدال حركة الرياح، لكنها قد تتأثر بسقوط الأمطار.