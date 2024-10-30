نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تنظم رحلة سياحية لأصحاب الهمم والمتفوقين علميا لتنمية الوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت محافظة الجيزة رحلة سياحية، إلى محافظة دمياط علي مدار يومين لعدد 15 فردا من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة والشباب المتطوع من جمعية تنمية السياحة بدهشور تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتنظيم الفعاليات والزيارات للمقاصد السياحية والتراثية لتنمية للوعي لدي ابناء المحافظة.

جاءت الزيارة تحت اشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع وبتنظيم الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالجيزة بالتنسيق مع الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتورة رانيا الغباشي مدير الهيئة فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" وضمن برنامج تنشيط السياحة الداخلية بين المحافظات وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية بالدولة بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوى الهمم ودمجهم في جميع المبادرات التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وقد شهد فعاليات الزيارة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط وعزة وهدان مدير عام السياحة بالجيزة والدكتور محمد نبيل والدكتور احمد عبد الحي وكلاء الادارة العامة للسياحة.

وقد شمل البرنامج زيارة بعض الاماكن الاثرية في دمياط وهي ( جامع عمرو بن العاص - جامع المعيني - منطقة اللسان بمدينة رأس البر وجولة نيلية) وقد قام الاطفال بالتقاط العديد من الصور التذكارية معبرين عن سعادتهم بتلك الزيارة.

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