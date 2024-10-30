نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات كليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى، والذى يأتى فى إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الأكاديمية لدارسيها تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء التمثيل العسكرى لعدد (40) دولة من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والإعلاميين.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمى تناول نشأة وتطور الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، بالإضافة إلى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية طبقًا للرؤية الطموحة (مصر 2030) والمشروعات القومية العملاقة التى نفذتها الدولة فى مختلف المجالات، أعقبها تقديم عددًا من الفقرات الفنية بمشاركة مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وكورال جامعة عين شمس وكورال الأطفال بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وألقى اللواء أ ح أحمد محمود صفى الدين مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم فعاليات اليوم الوطنى لتوثيق الروابط ودعم أواصر الأخوة والصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى سعى الأكاديمية الدائم لمواكبة أحدث أساليب وطرقِ التأهيل والتدريب المتطورة لصقل مهارات الدارسين وإكسابهم الخبرات العلمية والمهارية فى التخصصات المختلفة.

وعلى هامش الفعاليات أقيم معرضًا للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين والمطبوعات الخاصة بهيئات وإدارت القوات المسلحة والهيئة العامة للإستعلامات والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، كما أقيم معرض الكتاب فى دورته الثالثة بمشاركة عدد من الصروح العلمية والفكرية والمؤسسات والهيئات الثقافية.