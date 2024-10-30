مصطفى مدبولى: الحكومة تدرس برامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تتحمل شهرياً 10 مليارات جنيه شهرياً، فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، مضيفا أن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للقائه مع عدد من القامات الفكرية، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد مزيد من اللقاءات.

وتابع رئيس الوزراء: "اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع لدينا احتياطى استراتيجى آمن من السلع ولا يوجد لدينا أى نقص".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

وأوضح أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" التى عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.

وتابع أن وكالة الأنباء العالمية رويترز، أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصرى وأكدت زيادة النمو الاقتصادى المصرى، وتوقعت أن يكون التضخم فى حدود الـ 20.4%.

وأوضح أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعاً " الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة".

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هناك مناقشات بناءه مع صندوق النقد الدولى ، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.